Набиуллина оценила эффект санкционных шоков

В результате гибкой макроэкономической политики российская экономика смогла довольно быстро восстановиться после санкционных шоков 2022 года благодаря плавающему валютному курсу, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина на Конгрессе финансистов в Казахстане заявила, что плавающий валютный курс сыграл ключевую роль в адаптации российской экономики к последствиям западных санкций, передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, российская экономика, несмотря на серьезные испытания 2022 года, смогла довольно быстро восстановиться. Она подчеркнула, что гибкие макроэкономические условия, включая свободно плавающий курс рубля, существенно способствовали смягчению санкционных шоков.

Глава Центробанка добавила, что считает систему плавающего курса эффективным инструментом стабилизации в условиях внешнего давления, с которым столкнулась страна в прошлом году.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля будет предсказуемым при условии низкой инфляции.