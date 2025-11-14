В 2024 году Центробанк ошибся в коммуникации по ключевой ставке, дав неверно интерпретированный рынком сигнал.

Это привело к высокому росту кредитной активности, заявила в ходе Конгресса финансистов Казахстана глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"В прошлом году у нас была некоторая ошибка в коммуникациях, мы тогда повысили ставку до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку", - передает ее слова ТАСС.

Глава регулятора отметила, что многие услышали только то, что ставка будет снижаться, а не условие, при котором это возможно, - падение инфляции.

В результате возникли ожидания быстрого смягчения денежно-кредитной политики. Бизнес начал брать много кредитов по плавающим ставкам, надеясь, что ставки станут быстро падать.

"Кредитная активность продолжала расти очень высокими темпами", - подчеркнула Набиуллина.

Она также добавила, что вместе с самими решениями по ставкам важна коммуникация, поэтому Центробанк регулярно выверяет и анализирует все действия по ставке.