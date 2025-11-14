В Банке России сообщили о смягчении денежно-кредитной политики в стране с летнего периода. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, к этому в ЦБ подходят осмотрительно и плавно, передает РИА Новости.

Как уточнила Набиуллина в ходе выступления на «Конгрессе финансистов Казахстана 2025», цель регулятора — избежать крайностей и найти баланс между существующими рисками. По ее словам, темпы роста цен в РФ должны быть сбалансированными.

«Возможно, вызов для нас — пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой (в греческой мифологии два чудовища, которые обитали на берегах узкого пролива между Италией и Сицилией и губили проплывавших мимо моряков — прим. ред.).

Набиуллина заявила о пользе плавающего валютного курса для экономики

Банк России трижды повышал ключевую ставку в 2024 году: в июле — до 18%, в сентябре —до 19%, а в октябре — до 21%. Ставка оставалась на историческом максимуме более семи месяцев. В июне 2025 года ЦБ начал снижать ставку: в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, а в октябре — до 16,5%.