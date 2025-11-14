Стало известно, как влияют на стоимость золота тайные закупки Китая

Китайские неофициальные закупки золота могут превышать официальные данные более чем в десять раз. Этот повышенный спрос, вероятно, является основным фактором рекордного подорожания драгоценного металла, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков Société Générale.

Эксперты полагают, что такие закупки обусловлены стремлением Китая диверсифицировать свою экономику и снизить зависимость от доллара. В Carlyle, крупнейшем инвестиционном фонде, отметили, что КНР осуществляет закупки золота «в рамках своей стратегии дедолларизации».

В фирме подчеркнули, что там не пытаются предсказать объем закупок золота Народным банком Китая. Как отмечается, в отличие от топлива, которое можно отслеживать с помощью спутников, «с золотом это нереально». Невозможно узнать, куда оно направляется и кто его приобретает, добавили в Carlyle.

Согласно официальной информации, закупки золота Центральным банком Китая в этом году оказались рекордно низкими. В июне было закуплено всего 2,2 тонны желтого металла, в июле и августе объемы остались на том же уровне — по 1,9 тонны каждый месяц. Однако эти показатели настолько незначительны, что большинство экспертов считают их неинформативными, отмечает Financial Times.