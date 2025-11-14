Европейская комиссия одобрила соглашение между Грецией и американской компанией ExxonMobil о проведении разведывательных работ на шельфе Ионического моря. В заявлении отмечается, что партнерство с США будет способствовать тому, чтобы Европа смогла полностью отказаться от поставок российского газа, передает Euractiv.

Разведка «критского топлива», которая проводится в Ионическом море, расположенном к западу от Крита, является значительным шагом для Афин. В Греции долгое время рассматривали возможность разработки морских ресурсов, но не предпринимали конкретных действий, говорится в материале.

Экологи опасаются, что новое соглашение с ExxonMobil может негативно сказаться на доверии к климатической политике Евросоюза. Однако Греция уже проинформировала о том, что тестовое бурение завершится к началу 2027 года. Если запасы нефти окажутся коммерчески выгодными, добыча начнется в 2030 году и продлится не менее десяти лет, пишут авторы статьи.

Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

В публикации подчеркивается, что Брюссель не только не выражает возражений, но и, по сути, поддерживает текущие действия. Источник в Еврокомиссии объяснил, что ключевой задачей ЕС остается отказ от российского газа, который планируется достичь как через диверсификацию поставок, так и посредством укрепления сотрудничества с надежными энергетическими партнерами, включая США.