Венгрия подаст в суд на ЕС

Венгрия намерена подать в суд на Евросоюз из-за решения отказаться от российского газа.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

— Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем... мы обращаемся в Европейский суд, — цитирует венгерского премьера агентство France-Presse.

20 октября Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Для того, чтобы этот законопроект вступил в силу, его должен одобрить Европарламент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ ЕС от поставок российских энергоносителей ударил по самому объединению. По его словам, это решение привело к снижению оборотов европейской промышленности, а также к скачку цен внутри объединения.

При этом западные СМИ сообщили, что Евросоюз занял третье место по общему объему торговли с Россией в 2024 году. Исследователи отметили, что несмотря на сокращение торговли с большинством стран объединения по сравнению с 2021 годом, Россия по-прежнему остается значимым партнером для Евросоюза.