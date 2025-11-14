Стало известно о приостановке экспорта нефти из порта Новороссийска

Экспорт нефти из черноморского порта Новороссийска был временно прекращен после атаки беспилотников, передает Reuters со ссылкой на два источника. Поставки сырой нефти в направлении порта также приостановлены.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о ночной атаке беспилотников на Новороссийск. В результате происшествия одно из гражданских судов в порту получило повреждения. Трое членов экипажа пострадали. Кроме того, обломки дрона нанесли урон резервуару и причалу «Черномортранснефти», а также контейнерам Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП).

Также произошло возгорание на нефтебазе комплекса «Шесхарис». Жертв и пострадавших нет. В ликвидации последствий участвуют 172 спасателя и 51 единица техники.

«Шесхарис» — один из крупнейших на юге России объектов по перевалке нефти и нефтепродуктов, действующий с 1964 года. Он предназначен для приема, хранения и отправки нефтяных грузов на экспорт, а также для поставок сырья на предприятия Краснодарского края. Комплекс включает 30 нефтяных резервуаров общей емкостью 820 тыс. куб. м, 16 резервуаров для мазута (184 тыс. куб. м) и десять — для дизельного топлива (184 тыс. куб. м).