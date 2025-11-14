Европа увеличила закупки российского газа

Евросоюз (ЕС) в январе-сентябре увеличил закупки российского газа на 1,6 процента, до 10,6 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Как следует из приведенных подсчетов, на поставки трубопроводного газа за девять месяцев пришлось 4,6 миллиарда евро, а на сжиженный природный газ (СПГ) — 6 миллиардов.

В сентябре главными импортерами СПГ из России в ЕС стали Франция, Нидерланды и Бельгия, потратившие 183, 99 и 36 миллионов евро соответственно.

По итогам января-августа стало известно, что Европа нарастила импорт СПГ на 24 процента до рекордных 92,8 миллиарда кубометров. Доля России в поставках в ЕС не называлась, однако по итогам отопительного сезона 2024-2025 годов сообщалось, что страна заняла второе место по их уровню, уступая только США.

Такие показатели фиксируются на фоне декларируемого ЕС стремления как можно быстрее остановить закупки российских энергоносителей. Со второй половины 2026 года в мире ожидается начало многолетнего профицита предложения СПГ и, как следствие, падение цен из-за перепроизводства, что аналитики называют проблемой прежде всего для президента США Дональда Трампа и его администрации. На фоне этого Белый дом усилил нажим на европейцев, призывая активнее отказываться от газа из России.