Мерц анонсировал новые антироссийские санкции

Евросоюз в ближайшие дни подготовит дополнительный пакет антироссийских санкций. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

По его словам, ЕС не намерен ослаблять давление на Россию, а «будет поддерживать и усиливать его».

«Мы в Европейском союзе подготовим ещё один пакет санкций на ближайшие недели», — сказал Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что в Европе уверены, что «санкции действуют». Деталей нового санкционного пакета он не раскрыл.