Годовая инфляция в России снизилась до 7,98%

Годовая инфляция в России в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98%, по сравнению с 8,14% в августе. В месячном исчислении потребительские цены поднялись на 0,34%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Согласно статистическим данным, продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,03% по сравнению с августом, а в годовом выражении – на 9,46%. Непродовольственные товары стали дороже на 0,59% в месячном выражении и на 3,85% в сравнении с сентябрем предыдущего года.

Стоимость услуг выросла на 0,47% относительно августа и на 11,09% за год.

Зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем на 3,5%, в частности, на морковь (-16,6%), картофель (-15,2%), лук (-14,8%), капусту (-12,8%), свеклу (-12,3%), яблоки (-12%) и виноград (-9,9%). В то же время, подорожали помидоры (+22,7%), перец (+7,5%), апельсины (+4,9%) и бананы (+3,5%).

Незначительное снижение цен наблюдалось на оливковое масло (-2,8%), сгущенку и какао (-0,7%), рис, соль, черный чай и йогурт (-0,5%).

В категории мясных продуктов выросли цены на говяжью и свиную печень (+1,7%), куриное мясо (+1,6%), говядину (+1,1%), свинину (+1%), фарш и мясные консервы (+0,9%), мясокопчености (+0,8%), сосиски, сардельки и вареную колбасу (+0,7%), полукопченую и варено-копченую колбасу, а также кулинарные изделия из птицы (+0,5%). При этом цены на мясо индейки (-0,4%) и баранину (-0,3%) снизились.