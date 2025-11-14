Силуанов высказался о работе в тучные и худые годы

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в беседе с корреспондентом Life Александром Юнашевым объяснил необходимость работы в любых имеющихся условиях стремлением всегда быть готовым к выполнению задач, которое ставит руководство страны.

«Мы с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, главой Банка России) такую политику проводим. Что бюджетная политика, что денежно-кредитная. Поэтому, видите, что санкции действуют в отношении России, но тем не менее все обязательства выполняются», — объяснил министр, уточнив, что и в этих обстоятельствах находятся ресурсы для реализации национальных целей, проектов и задач.

«Не надо рассчитывать на тучные или худые годы», — сказал министр журналисту, указавшему, что «как и все россияне с нетерпением ждет возвращения тучных лет».

На прошлой неделе правительство утвердило поправки к проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Как уточнили в Минфине, было подготовлено 590 поправок, которыми планируется перераспределить более семи триллионов рублей.

В свою очередь первый заместитель Силуанова Ирина Окладникова на днях признала, что в ведомстве сейчас стремятся «собрать доходы отовсюду, откуда можно», в связи с чем любые льготы, введенные много лет назад, вызывают вопросы. Такой комментарий она дала в связи с отказом от идеи лишить IT-компании льгот по НДС.