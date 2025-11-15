Власти Сербии рассказали о «тяжелом решении» по совместной с Россией нефтяной компании

Кабмину Сербии предстоит принять «тяжелое решение» о национализации российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), которая попала под санкции США. Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, которая также понадеялась на понимание российской стороны, сообщает в субботу, 15 ноября, РИА Новости.

Она сообщила, что Вашинтон потребовал от Белграда выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дал срок на это до 13 февраля без права на работу компании.

«Как министр энергетики считаю, что перед нами тяжелые решения — проводить ли отъем компании и после этого устанавливать и возмещать ущерб… Надеюсь, что наши российские друзья поймут тяжесть ситуации и помогут нам ее преодолеть», — отметила она, добавив, что президент Сербии Александр Вучич выступает против национализации.

11 ноября Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы NIS, в частности «Газпром нефть» и АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»), согласились передать контроль над компанией третьим лицам. По ее словам, они уведомили об этом Министерство финансов США с просьбой о продлении лицензии на работу предприятия.

Сербия разочарована, что Россия предложила поставки газа лишь до конца 2025 года

Сегодня стало известно, что Сербия добилась трехмесячной отсрочки от санкций США для NIS.