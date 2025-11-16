Глава Минпромторга Индии заявил о расширении поставок морепродуктов в РФ

Индия увеличит экспорт морепродуктов, в том числе креветок, в Россию, а также в Евросоюз и Австралию.

Об этом сообщил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял.

"Экспорт в Россию будет значительно расширен. Российская сторона находится на финальной стадии выдачи разрешений 25 индийским рыбопромысловым предприятиям. Мы активно работаем, чтобы было одобрено больше разрешений", - сказал Гоял газете The Economic Times.

Он также сообщил, что Нью-Дели урегулировал с ЕС вопросы, касающиеся контроля качества продукции, которые не позволяли индийским экспортерам поставлять морепродукты в европейские страны.

"ЕС долгое время не импортировал индийскую рыбу. Мы добились устранения девятилетней проблемы. Теперь 102 индийских предприятия получили разрешение на экспорт в ЕС", - уточнил Гоял.

Кроме того, в октябре Австралия после восьмилетнего перерыва разрешила импорт неочищенной креветки из индийского южного штата Андхра-Прадеш.

Глава индийского Минпромторга отметил, что его ведомство тесно сотрудничает с Ассоциацией экспортеров морепродуктов Индии, чтобы выявлять новые рынки для индийских производителей. Это связано в первую очередь с тем, что рыбная отрасль южноазиатской республики понесла потери после введения США высоких тарифов на индийский импорт.