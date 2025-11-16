Зеленский договорился с Грецией об импорте газа на Украину

Украина договорилась с Грецией о возможности импорта газа в рамках подготовки к зимнему сезону.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов», — сказал он.

Он добавил, что правительство Украины направило средства на финансирование импорта газа. По его словам, в этом Киеву помогут европейские страны, украинские банки, Норвегия и американские партнеры.

Ранее российские войска поразили объект энергетики в Одесской области. Из-за удара на объекте произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован.