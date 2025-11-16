Директор кипрского центра Института исследований мира в Осло (PRIO) Гарри Цимитрас, специализирующийся на регионе Восточного Средиземноморья, выступил с критикой проекта поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу через Грецию.

© Московский Комсомолец

В своём заявлении, опубликованном в воскресенье изданием Politico, эксперт отметил, что данный проект повлечёт значительные финансовые затраты для Европы и создаст серьёзные экологические риски. По его словам, американский СПГ является дорогостоящим источником энергии, создаёт нагрузку на энергетические бюджеты европейских стран и увеличивает вероятность геополитических противоречий. Кроме того, профессор подчеркнул, что реализация этого проекта противоречит усилиям по достижению экологических целей, поскольку замедляет переход на возобновляемые источники энергии.

Цимитрас также указал на конкретные риски для Греции, которой для участия в проекте придётся удвоить свои мощности по хранению СПГ. Это потребует масштабного строительства хранилищ и специального оборудования, что окажет серьёзное негативное воздействие на окружающую среду. Эксперт пришёл к выводу, что, несмотря на представление проекта как выгодного для Греции, он содержит в себе множество финансовых, геополитических и экологических угроз.

Ранее сообщалось, что немцев разрывает от гнева из-за выпада Берлина против Москвы.