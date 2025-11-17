Стало известно, почему ЕС отложил конфискацию российских активов

Евросоюз откладывает конфискацию замороженных российских активов, поскольку его лидеры все меньше уверены в перспективе победы Киева в конфликте на Украине, пишет журнал Conversation.

По данным журнала Conversation, Евросоюз откладывает решение о конфискации замороженных российских активов, чтобы обезопасить себя на случай изменения обстановки в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что Европа таким образом переоценивает свои риски, а в основе этой осторожности лежат стратегические сомнения.

В публикации подчеркивается, что лидеры ЕС больше не уверены в том, что Украина может победить, даже если они не говорят об этом вслух. Причины этого связаны с растущим скепсисом относительно дальнейших перспектив Киева на фоне затянувшегося конфликта.

Conversation пишет, что обсуждение судьбы российских активов стало своего рода индикатором веры Брюсселя в долгосрочную устойчивость Украины.

По мнению издания, эти средства являются своеобразной геополитической ставкой: согласие на их конфискацию означало бы, что ЕС поддерживает сценарий победы Киева, а промедление помогает сохранить гибкость при возможных переменах на фронте.

Ранее власти Франции допустили, что предоставленный Украине кредит в 140 млрд евро может не быть возвращен из-за юридических сложностей.

Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен ранее предупредила о возможности обращения в суд для блокировки передачи замороженных российских активов.

