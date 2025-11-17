Россия нарастила экспорт рыбных закусок в ЕС

В сентябре текущего года Россия увеличила экспорт рыбных деликатесов в Европейский союз на 24%. В результате объем поставок достиг максимальных с мая значений и составил 2,4 миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Как отмечается, основная часть поставок была направлена в Германию — более 99%. Оставшийся объем продукции был потреблен Польшей.

Доля российских поставок в денежном объеме импорта Евросоюза составляет 3%, тогда как главным поставщиком для объединения является Норвегия, на которую приходится 48% импорта.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Евростата, ЕС увеличил импорт российских морепродуктов на 25,5%. За период с января по июль поставки морепродуктов из России в Евросоюз составили 444 миллиона евро. Это на четверть больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Однако в июле импорт морепродуктов снизился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 25,5% по сравнению с июлем 2024-го. В результате объем поставок в июле составил 59,4 миллиона евро, став минимальным с декабря прошлого года.