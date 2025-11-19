ЕС рекордно увеличил закупки российских лекарств

Объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных с декабря 2020 года показателей, такие данные привели в Евростате.

В сентябре страны Евросоюза приобрели у России медикаментов на сумму 7,6 млн евро. Это максимальный показатель торговых отношений в данной категории с декабря 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейское статистическое ведомство.

Месячный рост экспорта достиг 7,2 раза, а в годовом выражении увеличение составило почти пять раз. В числе основных покупателей российских лекарств оказались Словения, закупившая медикаменты на 6,5 млн евро, а также Венгрия с показателем 951 тыс. евро.

Суммарно за три квартала 2025 года импорт лекарственных препаратов из России в Евросоюз составил 26,9 млн евро, что почти вдвое превышает аналогичный период предыдущего года.

В то же время Россия продолжает покупать медикаменты в странах ЕС. В сентябре импорт лекарств из Евросоюза в Россию вырос на 14% по сравнению с августом и на 9% в годовом выражении, достигнув 553,8 млн евро.

Однако по итогам трех кварталов темпы прироста значительно скромнее: общий объем поставок составил 5,16 млрд евро, что превышает прошлогодний показатель всего на 1,1%.

Крупнейшими поставщиками медикаментов в Россию в сентябре стали Германия (134,6 млн евро), Нидерланды (82,7 млн), Бельгия (78,1 млн), Словения (49 млн) и Австрия (31 млн евро).

Ранее сообщалось, что пять крупнейших импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе – Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния – в октябре суммарно оплатили поставки нефти и газа на 938 млн евро.