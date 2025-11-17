Турция теряет российский рынок: раскрыты причины

Санкционное давление со стороны американских и европейских властей продолжает ограничивать возможности для проведения взаимных расчетов между Турцией и Россией, что негативно сказывается на двусторонней торговле. Об этом заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

По информации от источника в государственном финансовом секторе Турции, местные банки ужесточили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. Это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами.

Эрчин отметил, что трудности в банковском секторе стали главным фактором, который привел к снижению турецкого экспорта. Давление со стороны США по вопросам закупки энергоресурсов и давно существующие ограничения в сфере финансовых платежей серьезно затрудняют торговые отношения между Турцией и Россией, подчеркнул эксперт.

По его словам, в 2023 году экспорт Турции в Россию достиг 9,4 миллиарда долларов, однако в 2024 году этот показатель снизился до 7,8 миллиарда. За первые девять месяцев текущего года объем экспорта составил 4,2 миллиарда долларов.

Внешний долг России изменился

Если экспорт не достигнет хотя бы миллиарда долларов ежемесячно, падение продолжится. Эксперт отметил, что из-за ограничений, введенных США, Турция теряет значимый рынок, отметил собеседник.