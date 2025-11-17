Зависимость от Китая может привести Германию к «экономической катастрофе»

Многие ведущие немецкие бизнесмены не хотят замечать того, что экономика Германии все больше зависит от Китая. Это может привести к серьезным экономическим проблемам в будущем, пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что предприниматели обратили внимание на «мигающие ярким цветом предупреждающие знаки». Они предпочитают к ним не прислушиваться, говорится в материале.

Подчеркивается, что ведущие немецкие компании, работающие в различных секторах промышленности, игнорируют рекомендации правительства и инвестируют миллиарды в новые проекты, которые еще сильнее связывают их бизнес с крупнейшей экономикой мира. Немецкие власти неохотно регулируют решения об иностранных инвестициях и предпринимают мало шагов для изменения поведения компаний, отмечает агентство.

Экономика Германии уже три года испытывает стагнацию. По данным Destatis, в 2024 году сокращение ВВП составило 0,2%, что стало уже вторым годом уменьшения подряд. Это первый подобный период с 2002-2003 годов.

На ситуацию влияют два ключевых фактора: рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России и снижение потребительской активности. Согласно прогнозам SVR, в этом году рост ВВП составит всего 0,2%, что указывает на сохранение структурных проблем в экономике.