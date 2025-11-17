Конец декабря традиционно сопровождается ростом цен на сельдь, поскольку ее используют в популярном новогоднем блюде «сельдь под шубой».

Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко сообщил, что в 2025 году стоимость рыбы увеличилась на 30–50 процентов.

— В 2026 году ожидается рекордный улов сельди — примерно 650 тысяч тонн, по прогнозам. Однако средняя цена при этом составит около 350–370 рублей за килограмм, — добавил эксперт.

Высокие цены объясняются дефицитом продукта на российском рынке из-за активного экспорта. Примерно 70 процентов выловленной сельди отправляется за границу, поскольку российские производители стремятся воспользоваться выгодным обменным курсом доллара.

Несмотря на увеличение производства, высокая заинтересованность зарубежных покупателей сохранится, особенно со стороны стран, лишенных собственного рыболовства, таких как Молдова.

Панченко спрогнозировал дальнейший умеренный рост цен на новогодние праздники — около 10 процентов. Уже после Нового года, в январе, стоимость стабилизируется и даже незначительно снизится из-за снижения спроса, сообщает Life.ru.

Кроме того, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко спрогнозировала, что в преддверии Нового года цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут увеличиться на пять–семь процентов.

Розничные цены на икру также выросли: на начало октября 2025 года они достигли 9441 рубля за килограмм, что на 36,3 процента больше, чем годом ранее.