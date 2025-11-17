Новороссийский порт возобновил работу: что будет с ценами на нефть

Цена на нефть марки Brent упала ниже 64 долларов за баррель после того, как в пятницу она выросла более чем на 2 процента из-за новостей об атаке. WTI также снизилась до 59 долларов, передает Bloomberg.

Два нефтяных танкера причалили к берегам Новороссийска в воскресенье, что указывает на возобновление работы терминалов. Агентство Reuters подтвердило информацию о возобновлении отгрузок нефти.

После удара по Новороссийску рынок ожидал более длительного простоя, отметил Мукеш Сахдев, основатель и генеральный директор Xanalysts Pty. Он добавил, что признаки восстановления указывают на «медвежий сигнал для нефти».

Атака на Новороссийск и захват Ираном танкера у Ормузского пролива привели к росту цен на нефть, несмотря на увеличение добычи странами OPEC+ и независимыми производителями. Этот рост обусловлен геополитическими рисками и усилением спроса со стороны Китая и Индии на фоне санкций США против российской энергетики, говорится в материале.

В Германии требуют возобновить поставки нефти и газа из России

Вашингтон усилил давление на Москву, стремясь к завершению конфликта на Украине. В частности, под санкции попали крупные российские компании, такие как «Роснефть» и «Лукойл». В воскресенье президент США Дональд Трамп публично заявил, что поддержит законопроект, предусматривающий санкции против государств, ведущих бизнес с Россией.