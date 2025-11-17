Цена бензина на бирже продолжила снижение

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах продолжила снижаться и упала почти на 3%, до уровня начала июня 2025 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на сегодняшних торгах составила 61,81 тыс. рублей за тонну (-2,97%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 0,97%, до 72,233 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,04% и составила 59,214 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля снизилась на 0,92%, до 57,319 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - прибавила 0,05%, до 74,033 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подорожал на 0,2%, до 19,887 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день упала на 1,19% и составила 79,699 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов уменьшилась на 1,79%, до 20,076 тыс. рублей за тонну.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).