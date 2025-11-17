Стало известно, кто профинансирует обучение командиров ВСУ в США

Обучение украинского генералитета и старших офицеров в военных академиях США будет финансироваться за счет Фонда восстановления Украины. Об этом со ссылкой на соответствующие документы Госдепа пишет News.ru.

Ранее Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Документ подразумевает создание американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления Украины (Reconstruction Investment Fund — RIF) и Вашингтон получает приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине.

При этом отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве в июле 2025 года разместил заявку на проведение конкурса среди американских высших военных учебных заведений для участия в проекте «Инженерные образовательные программы для восстановления Украины».

Курс подготовки в рамках проекта рассчитан на два или четыре года и обучение будет вестись по трем направлениям — кибербезопасность, военная инженерная деятельность и управление военной логистикой. Речь идет о формирование «костяка обновленного офицерского состава Вооруженных сил Украины».

Стоимость одного гранта на подготовку составляет $2 млн. Он может быть выделен сразу нескольким военным учебным заведениям США за счет Фонда восстановления Украины.

При этом опрошенные изданием эксперты пришли к выводу, что учеба украинских военных в США станет обязательной для построения карьеры в ВСУ и «открывает принципиально новую страницу» зависимости Киева от Вашингтона. А также такие проекты - очередное свидетельство того, что Вашингтон является полноценным участником конфликта на Украине.