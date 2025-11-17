Германия переживает структурный экономический кризис. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе заявила, что системные проблемы немецкой экономики связаны с работой ЕС, который превратился в «регуляторный тормоз», передает РИА Новости.

© OMER MESSINGER/EPA/TACC

Это «сенсация», так как заявление сделали не оппозиционеры, а представитель правительства, пишет агентство. После заявления Райхе закрылись несколько заводов, промышленники объявили о сокращениях, а демонтаж крупнейшей АЭС Германии завершен.

Авторы отмечают, что правительство Германии должно предложить выход из кризиса, но предложенные реформы не сработают без изменений в ЕС. Критика ЕС со стороны немецкого руководства особенно заметна: Берлин признал, что европейская интеграция стала препятствием для немецкой экономики, говорится в материале. Если Германия решит реформировать или даже демонтировать ЕС, это может иметь серьезные последствия для всей Европы и мира, подчеркивается в статье.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией.