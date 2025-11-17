Макрон заявил, что Франция поставит Украине 55 локомотивов

Франция поставит Украине локомотивы на сумму €475 миллионов. Об этом заявил на пресс-конференции в Париже президент республики Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

© Global look

«Подписан контракт между компанией Alstom и «Украинской железной дорогой» на сумму €475 миллионов о поставке Украине 55 локомотивов при финансировании Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка», — уточнил французский лидер.

Макрон отметил, что поставляемые локомотивы будут производиться в Бельфоре на востоке Франции.

17 ноября Владимир Зеленский подписал с французским коллегой соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим».