Глава ЕК предложила выделить Украине кредит без использования российских активов

Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам Евросоюза выделить Украине кредит на €90 млрд за счет заимствований объединения на финансовых рынках, причем средства не будут привязаны к замороженным активам РФ. Об этом говорится в опубликованном газетой Politico письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.

© Соцсети

«Альтернативный подход может заключаться в предоставлении Украине кредита с ограниченной ответственностью, финансируемого за счет заимствований ЕС на финансовых рынках», — сказано в документе.

При этом уточняется, что для поддержки заимствования государства, входящие в состав объединения, должны предоставить гарантии, распределенные согласно их доле в валовом национальном доходе (ВНД).

Кроме того, процентные расходы по кредиту также полностью лягут на членов ЕС, поскольку не могут быть перенесены на Украину.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина не сможет вернуть беспроцентный кредит в размере €140 млрд, который ЕС планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов России. В Париже выразили надежду, что партнеры «разделят с ними финансовый риск». При этом консенсуса по российским активам в ЕС по-прежнему нет.