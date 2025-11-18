По всей России курица и яйца заметно прибавили в цене. Об этом сообщил экономист Александр Абрамов.

Экономист Александр Абрамов, автор "Индекса Мишек" и глава лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС, рассказал изданию "Газета.Ru", что с 8 по 15 ноября куриные тушки подорожали на 5,3%, а яйца – на 4,8%.

При этом сам "Индекс Мишек", отражающий стоимость популярных товаров в РФ, за неделю слегка просел – минус 0,3%. Снижение цен на черный чай (−10%) и бананы (−3,6%) немного сгладило общую картину, но именно курица и яйца стали главными виновниками роста стоимости потребительской корзины.

В России взлетели цены на подсолнечное масло

В годовом выражении ситуация выглядит тревожно. С ноября прошлого года "Индекс Мишек" вырос на 9,6%. Абсолютный лидер подорожания – конфеты, их цена взлетела более чем в полтора раза. Также заметно подорожали апельсиновый сок, молоко и подсолнечное масло. За год куриные тушки стали дороже на четверть, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".