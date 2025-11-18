Инвесторы вывели с криптовалютных бирж $1,1 трлн

Почти $1,1 трлн было выведено с криптовалютных рынков за последние несколько недель, поскольку инвесторы теряют веру в стремление президента США Дональда Трампа сделать Америку "криптостолицей мира". Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Инвесторы, по данным издания, выводят деньги на фоне подготовки рынков к отложенному из-за завершившегося 12 ноября шатдауна обнародованию данных по экономике США с "довольно негативными" настроениями. После победы на президентских выборах в ноябре 2024 года Трамп "спровоцировал ралли в индустрии цифровых активов", однако теперь этот бум утих, говорится в публикации.

По словам аналитика Стивена Иннеса из SPI Asset Management, "спустя месяц после эйфорического взлета, ажиотаж вокруг биткойна стихает". "Криптовалюта стала пассажиром, а не водителем", поскольку мировые рынки нервничают из-за надвигающегося потока данных об американской экономике, отметил он.

Как заявил агентству Bloomberg директор по инвестициям Bitwise Asset Management Мэтью Хоган, "настроения в сфере криптовалютной розницы довольно негативные". Инвесторы "не хотят пережить еще один откат на 50%", добавил он.

Согласно данным площадки Binance, стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $90 тыс. впервые с 22 апреля 2025 года после рекордного максимума в прошлом месяце - более $126 тыс. На 07:30 мск биткойн снижался на 5,68%, до $89,99 тыс.