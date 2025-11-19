Стало известно, как за год в России изменились цены на борщевой набор

В России за год цены на борщевой набор снизились на 4%. Сильнее всего подешевел картофель – по данным на октябрь, его стоимость по сравнению с прошлым годом снизилась на 17,2%, передает 360.ru со ссылкой на данные аналитического центра АКОРТ.

© Газета.Ru

Помимо картофеля, подешевел за год лук (на 7%), белокочанная капуста упала в цене более, чем на четверть. В то же время отмечается, что в октябре сцены уже немного подросли в сравнении с сентябрем.

Что касается наценки торговых сетей на социально значимые товары, то в октябре она составила 4,1%, что также ниже, чем годом ранее, когда этот показатель был равен 5,4%. Причем отмечается, что шесть из 25 категорий товаров магазины продавали в убыток, так как их стоимость была ниже закупочных цен. Это исторически минимальный для этого времени года уровень наценки, заявил председатель президиума аналитического центра Станислав Богданов.

«Овощи «борщевого набора» в октябре дорожали значительно медленнее, чем год назад, благодаря хорошему урожаю и усилиям ретейлеров по сдерживанию цен», — заключил эксперт.

До этого из данных Росстата выяснилось, что разница в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами России впервые за два года увеличилась на 12% и достигла рекордных 19 тысяч рублей. Речь идет о корзине из 83 позиций, в которую входят продукты, предметы первой необходимости и услуги, такие как хлеб, картофель, мыло, ЖКХ и проезд. В октябре самый дорогой набор оказался на Чукотке — 41 тыс. рублей, тогда как в Саратовской области он стоил около 22 тысяч. В среднем по стране стоимость фиксированного набора превысила 25 тыс. рублей, что на 10% выше уровня прошлого года.