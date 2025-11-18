«Придется платить больше»: как Трамп сломал рынок алюминия

Глобальные рынки металлов испытывают спад, однако в США ситуация усугубляется. Rio Tinto повысила цены на поставки, что еще больше осложнило положение из-за импортных пошлин, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что промышленные клиенты приобретают алюминий с премией, превышающей 70% от биржевой стоимости на Лондонской бирже металлов (LME). На прошлой неделе цена на алюминий достигла нового исторического максимума.

По словам авторов статьи, США сильно зависят от импорта алюминия, при этом Канада поставляла более половины необходимых объемов. Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины сделали канадский металл неконкурентоспособным. В результате американские потребители начали активно опустошать биржевые запасы, что спровоцировало рост так называемой «премии Среднего Запада».

Трамп ввел пошлины в 25% на поставки стали и алюминия в США

Rio Tinto ввела новую комиссию в размере от 1 до 3 центов за фунт, в результате чего конечная стоимость превысила 4800 долларов за тонну. По словам экспертов Bank of America, если США хотят привлечь алюминий, им придется платить больше. Они уточнили, что пошлины в итоге ударили по американским потребителям.