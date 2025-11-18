Бюджетные расходы Китая рухнули

Бюджетные расходы Китая в октябре продемонстрировали рекордное падение на 19%, что ослабило ключевой драйвер экономического роста. Сводные расходы двух основных бюджетов сократились до 2,37 трлн юаней ($334 млрд) — это худший показатель с начала ведения статистики в 2021 году.

© if24.ru

Особенно значительно сократились инфраструктурные инвестиции, включая транспорт и городское развитие — на 26%, сообщает Bloomberg.

Инвестбанк Goldman Sachs отмечает, что фискальная политика перестала поддерживать рост экономики, поскольку значительная часть средств направляется на погашение долгов местных властей и корпоративных задолженностей вместо финансирования новых проектов. Аналитики ожидают активизации фискальной поддержки только в начале 2026 года.