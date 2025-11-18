Названа причина ограничений поставок нефти из России в Китай

Власти США ввели санкции против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл», а также нефтяного терминала в Жичжао. Эти меры привели к приостановке закупок российской нефти ВСТО, а также ограничению иранских поставок, сообщает Bloomberg.

Некоторые частные нефтеперерабатывающие предприятия воздерживаются от поставок с Дальнего Востока России из-за санкций, наложенных на Shandong Yulong Petrochemical Co. Это привело к тревоге на рынке и падению импорта российской нефти до минимума за 17 недель, говорится в материале.

По данным Rystad Energy, импорт российской нефти Китаем может снизиться на 500 000–800 000 баррелей в сутки, а иранской нефти — на 200 000–400 000 баррелей. Запас иранской нефти в море достиг максимального уровня с мая 2023 года, составив почти 48 миллионов баррелей.

Трейдеры предоставляют российскую нефть ESPO со скидкой, что может заинтересовать китайских покупателей, которые прибегают к методам скрытой доставки. Несмотря на санкции, порт Дунцзякоу вновь занимается переработкой иранской нефти. Некоторые компании могут выбрать выжидательную тактику, ожидая, когда ситуация с санкциями прояснится.