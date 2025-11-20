Госдума приняла федеральный бюджет на 2026–2028 гг.

В третьем, окончательном, чтении принят закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы, предусматривающий дефицит почти 3,8 трлн рублей в 2026 году.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, передает ТАСС.

В 2026 году ВВП России прогнозируется на уровне 1,3% роста с последующим увеличением до почти 7% к 2028 году, а доходы бюджета составят 40,3 трлн рублей с постепенным увеличением до 45,9 трлн рублей к 2028 году. Нефтегазовые доходы сохранятся на уровне порядка 9 трлн рублей ежегодно, а расходы бюджета возрастут с 44,069 трлн до 49,383 трлн рублей за три года. Дефицит бюджета в указанный период будет колебаться от 3,786 до 3,513 трлн рублей.

Закон предусматривает инфляцию на уровне 4% ежегодно. Верхний предел госдолга к 2029 году составит свыше 47 трлн рублей по внутренним обязательствам, а по внешним – 62,3 млрд долларов (56,1 млрд евро). Объем Фонда национального благосостояния превысит 13 трлн рублей каждый год рассматриваемого периода.

Поправками между первым и вторым чтениями был увеличен объем финансирования по ключевым социальным статьям. Общая сумма поданных поправок составила около 8 трлн рублей. Особое внимание уделено поддержке участников спецоперации через фонд «Защитники Отечества», на что выделено более 50 млрд рублей.

На здравоохранение в рамках фонда «Круг добра» направят свыше 15 млрд рублей на лечение детей с редкими заболеваниями. Программа обеспечения лекарствами для взрослых пациентов с высокозатратными заболеваниями будет профинансирована на сумму до 247 млрд рублей за три года благодаря дополнительным средствам. В результате ежегодно препараты будут получать свыше 190 тыс. пациентов.

В образовании предусмотрены дополнительные 9,7 млрд рублей на социальные стипендии 52 тыс. студентов, более 11 млрд рублей – на работу военных учебных центров при вузах, а почти полтора млрд рублей будет выделено на поддержки чемпионатов по профессиональному мастерству. Около 1 млрд рублей ежегодно выделено на развитие сети протезно-реабилитационных центров для инвалидов и участников СВО.

Запланированы значительные вложения в дороги, кампусы, модернизацию школ и инфраструктуру регионов: 170 млрд рублей выделено на дорожную сеть, еще десятки миллиардов – на развитие сельских территорий, льготное кредитование аграриев и поддержку малого агробизнеса. В 2026 году прожиточный минимум вырос до 18 939 рублей, взнос на накопительно-ипотечную систему для военнослужащих составит 411,184 тыс. рублей на человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума во втором чтении утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. К проекту парламентарии подали 715 поправок на сумму около 8 трлн руб.

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли проекты бюджета Социального фонда, Пенсионного фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и последующий плановый период.