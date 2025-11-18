Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

С начала ноября крупные государственные предприятия Китая на фоне угрозы западных санкций практически остановили закупки российской нефти сорта ESPO, из-за чего общий объем импорта по этому направлению рухнул на две трети. О такой динамике со ссылкой на данные аналитиков Rystad Energy пишет Bloomberg.

Сократили поставки и частные переработчики, которые традиционно были более терпимы к рискам. В материале предполагается, что поводом для опасений стало включение США и Великобританией в черные списки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Shandong Yulong Petrochemical, активно закупавшего российскую нефть.

Однако главной проблемой стало включение в американский SDN-List крупнейших российских нефтяных компаний, что предусматривает возможность вторичных санкций. В совокупности все обстоятельства вызвали на китайском рынке тревогу, обычно не характерную для него.

По оценкам аналитиков, за весь ноябрь импорт российской нефти может упасть на 500-800 тысяч баррелей в сутки. На фоне обвала закупок на рынке сформировался избыток предложения, что давит на цены. Ранее ESPO продавался с премией к эталонному сорту Brent, но теперь его предлагают покупателям со скидкой в четыре доллара за баррель.

Как указала основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights, китайские компании начали бояться, что отношение США к исполнению санкций изменилось и теперь контроль станет значительно более жестким.

СМИ: Китай стал отказываться от нефти из России

Нервозности прибавляет и сокращение закупок российской нефти индийскими компаниями, поэтому китайским НПЗ не хочется оказаться крайними в условиях, когда мировые цены на сырье и без того находятся на приемлемом уровне.

Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы экспорт российской нефти станет более устойчивым, когда появятся новые каналы продаж, но его восстановление в полном объеме остается под вопросом с учетом общего профицита на рынке.

Ранее компания Argus Media подсчитала, что стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals упала до самого низкого показателя с марта 2023 года. При отгрузке в порту Новороссийска 13 ноября она уходила по 36,61 доллара за баррель, хотя позднее цены несколько скорректировались.