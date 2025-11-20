Силуанов: подготовлен план ответных мер на конфискацию активов России

План ответных мер на конфискацию российских активов подготовлен в правительстве.

Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Конечно, у нас ответный план сформирован в правительстве", - сказал министр.

Госдума приняла постановление об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором депутаты предлагают правительству РФ и Банку России заблаговременно подготовить совместный план ответных действий России в случае принятия Европейским союзом решения о незаконном изъятии активов РФ - депутаты, в частности, предлагают начать с предъявления исков о возмещении ущерба депозитарию Euroclear и Бельгии. Документ инициирован комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее Силуанов заявлял, что Министерство финансов России будет использовать аналогичные меры в случае конфискации российских активов, проект таких мер подготовлен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями об экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах.

По сообщениям западных СМИ, в документе отмечается, что Киев испытывает значительный недостаток финансирования на 2026-2027 годы. ЕК предлагает три варианта решения этой проблемы: экспроприация активов под видом так называемого репарационного кредита "с использованием блокированных активов России", гранты от стран ЕС и "общий заем, привлеченный на уровне ЕС". Фон дер Ляйен хочет, чтобы решение было принято на саммите ЕС 18-19 декабря.