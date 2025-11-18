«Замкнутый круг»: как ЦБ загнал в тупик российский бизнес

Борис Титов, представитель президента РФ по связям с международными организациями, рассказал «Абзацу», что политика Центрального банка создает серьезные проблемы для бизнеса. Высокая ставка вынуждает компании терять доходы, набирать долги и прекращать инвестиции.

По словам Титова, сейчас произойдет повышение налогов, что приведет к усилению давления на инфляцию и рост цен из-за увеличения себестоимости. В результате Центральный банк будет вынужден снова повысить процентную ставку.

«Это приводит к такому замкнутому кругу вращения», — отметил представитель президента РФ.

Напомним, что на заседании совета директоров ЦБ 24 октября ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых. При этом прогноз по ставке на следующий год был ухудшен с 12–13% до 13–15%. Целевой уровень инфляции также был пересмотрен с 4% до 4–5%.

Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов заявлял, что на последнем заседании по ключевой ставке в 2025 году совет директоров Банка России сможет либо снизить ее, либо оставить на прежнем уровне.