Владимир Путин заявил о работе над созданием банка ШОС

Повышение авторитета и влияния Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - общая цель всех стран, входящих в организацию. Сейчас на повестке - создание банка ШОС, работа в сфере энергетического рынка, создание логистических маршрутов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с главами правительств государств - членов ШОС, которая прошла в Кремле.

"У всех нас одна общая цель - повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом, региональных объединений", - сказал он.

И правительствам в этом принадлежит особая роль, ведь они налаживают практическую работу.

Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти.

"Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами - участниками ШОС товарооборот растет", - отметил Путин.

Важно, что расчеты России со странами ШОС в нацвалютах превышают уже 97%.

"Стабильные и бесперебойные каналы расчетов приобретают жизненно важное значение. Это особенно актуально в текущей волатильной экономической конъюнктуре, на фоне турбулентности на глобальных рынках, односторонних санкций и тарифных ограничений и войн", - подчеркнул Путин.

Он заявил, что по инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках ШОС предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры.

"На повестке дня - консультации по вопросам учреждения будущего банка развития ШОС, взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов", - заявил президент.

Кроме того, идет работа над формированием в ШОС банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности.

"Создание такого инструмента позволит нарастить масштабы кооперации и в индустриальном секторе, поспособствовать совместному развитию производственных мощностей, импортозамещению, внедрению новых технологий и цифровых инноваций, включая искусственный интеллект", - перечислил президент.

В итоге, по его словам, это поможет укрепить технологический суверенитет стран в системообразующих секторах экономики.

Россия также рассчитывает на более тесную координацию в сфере энергетики между членами ШОС.

"Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок, и рассчитываем на более тесную координацию между всеми партнерами по ШОС в сфере энергетики в соответствии с принятой в Тяньзцине профильной "дорожной картой", - сказал он.

Важно продолжать и общие усилия по выстраиванию сети логистических маршрутов на пространстве ШОС.

Путин уверен, что вместе страны ШОС способны добиться впечатляющих результатов.

"Конечно, взаимодействие по линии ШОС далеко не ограничивается экономикой, хотя это, безусловно, главное. Но наша организация на деле способствует и укреплению мира, и стабильности на евразийском пространстве, противодействию самым разным вызовам и угрозам, формированию в Евразии новой сбалансированной архитектуры безопасности", - заключил президент.

Путин провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Президент РФ попросил его передать Си Цзиньпину привет и наилучшие пожелания.