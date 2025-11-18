Нацбанк Украины прокомментировал происхождение найденной у Миндича валюты

Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Олейник утверждает, что в регуляторе не в курсе, откуда в страну привезли пачки валюты в банковских упаковках. Они были найдены при обысках у фигурантов дела о коррупции в сфере украинской энергетики.

© Московский Комсомолец

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что такая валюта - в упаковках с отметками американских банков - может заказываться из США только банками и не может появиться у физических лиц в таком виде. На опубликованных НАБУ фото были изображены пачки долларов с характерными отметками Федеральных резервных банков Атланты и Канзас-Сити.

По словам Олейника, не существует уникального реестра, по которому можно было бы сверить штрихкод, его номер и понять, откуда данная купюра появилась.

«На территории Украины такого реестра не существует», – сказал он, комментируя дело о коррупции и найденные при обысках деньги, на заседании следственной комиссии по экономической безопасности.

Сейчас, по его данным, всего 8 банков ввозят доллары и евро на Украину. Некоторые из них используют наличные сами, другие продают финучреждениям и иным участникам рынка.