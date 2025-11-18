Трамп заявил, что США превосходят любую страну по запасам энергоресурсов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна превосходит любое из государств мира по запасам нефти и газа, в том числе Саудовскую Аравию.

Запись его выступления была размещена на YouTube-канале Белого дома.

«У вас больше нефти, чем почти у всех остальных. Хотя, на самом деле, у нас нефти и газа даже больше, чем у них... У нас больше, чем у кого бы то ни было», — сказал американский лидер в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

7 ноября Трамп заявил, что Россия существенно снизила экспорт нефти в другие страны.

22 октября США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Под ограничения попали крупнейшие добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы и транспортные компании.

Спустя сутки Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России, который затрагивает энергетическую, финансовую и торговую сферы. В него в том числе вошли новые ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ), который будет проводится в два этапа. Также россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой.