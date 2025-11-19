Ущерб от экономических преступлений в России резко вырос

Материальный ущерб, нанесенный государству вследствие совершения экономических преступлений, вырос на 20% за год и по итогам трех кварталов 2025-го составил 266,2 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД. Выше размер убытков оказался только в 2022 году — 283 млрд рублей.

Преступлениям в сфере экономической деятельности посвящена глава 22 Уголовного кодекса. К ним, например, относятся легализация денежных средств, полученных незаконным путем, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили роль современных технологий в совершении экономических преступлений — преимущества цифровизации используются преступниками для создания новых теневых схем.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2025-го за рубеж были выведены 8,5 млрд рублей, еще 23,6 млрд рублей обналичены в рамках «сомнительных» схем. В то же время растет число мошеннических схем — сегодня банки вынуждены выявлять не только классические, но и «быстро меняющиеся мошеннические методы вывода средств», добавил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

ЦБ и банки борются с мошенниками, но у этого также есть оборотная сторона — на фоне новых антифрод-мер заметно выросло число жалоб на необонованную блокировку счетов. Банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы на срок до двух дней, если получатель находится в базе данных ЦБ о мошеннических счетах или если операция подпадает под расширенный перечень признаков мошенничества, также установленных регулятором.