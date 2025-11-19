Эффективный курс рубля вырос: что это значит для экономики России

По данным Банка России, в октябре 2025 года эффективный курс рубля относительно доллара и евро укрепился на 2,6% в сравнении с сентябрем и на 24,2% с начала года, если сравнивать с тем же периодом 2024-го. «Известия» разбирались, что это значит для экономики страны.

Об эффективном курсе

Эффективный курс рубля — это его средняя стоимость по отношению к валютам главных торговых партнеров России. Учитывается доля этих стран в нашем товарообороте. Этот показатель помогает понять, как колебания валютных курсов влияют на экономику, доходы экспортеров и импортеров, уровень инфляции и покупательскую способность населения.

Как корректируется курс нацвалюты

В октябре реальный курс рубля к доллару укрепился на 2,7%, а к евро — на 3,7%. Центральный банк связывает это с жесткой денежно-кредитной политикой, сокращением объемов импорта, снижением спроса на зарубежные инвестиции и продажей валюты из Фонда национального благосостояния.

Как укрепление российской валюты отражается на экспортерах

Укрепление рубля негативно влияет на экспортеров, так как они получают меньше рублей за свою валютную выручку. Импортеры формально выигрывают, но поставщики часто сохраняют цены, увеличивая свою прибыль. Длительное укрепление рубля маловероятно из-за экономических факторов и инфляции, что в долгосрочной перспективе может привести к его ослаблению до 90–100 рублей за доллар, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года объем торгов юанем на бирже превысил 2,5 трлн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос почти на 15%, а в годовом выражении — более чем на 40%.