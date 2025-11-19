США отказались обсуждать с Россией ключевой вопрос

Соединенные Штаты Америки отказываются обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией и возвращение российской дипломатической собственности. Об этом 19 ноября 2025 года заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью.

По словам дипломата, американская сторона увязывает начало любых переговоров по этим вопросам с урегулированием ситуации на Украине — так, чтобы это устраивало США.

«В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возвращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности», — цитирует посла «Коммерсантъ».

По его словам, американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла РФ и дипломатов.

На Западе признали ошибочное представление о России

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва уже обращалась к США с предложением возобновить авиасообщение. Однако, американская сторона пока не проявила достаточного интереса к данному вопросу. С 2022 года прямое авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами было приостановлено в результате обострения отношений между странами. По словам главы МИД РФ, эта тема неоднократно поднималась российской стороной еще в самом начале 2025 года.