Китай смог оживить рынок лития

Цены на литий в Китае демонстрируют устойчивый рост на протяжении последних трех дней, что связано с положительными прогнозами. Самый активный контракт на карбонат лития превысил отметку в 100 000 юаней (14 065 долларов) за тонну, хотя затем произошло небольшое снижение, сообщает Bloomberg.

Спотовая стоимость материала достигла максимального уровня с июля 2024 года. С начала месяца фьючерсы на него выросли почти на 20%. Это произошло благодаря увеличению уверенности в будущем спросе. Ли Лянбинь, председатель совета директоров Ganfeng Lithium Group Co., предсказал рост спроса на литий на 30% в следующем году. Этот прогноз вызвал значительный рост акций компаний SQM и Albemarle Corp. Акции SQM увеличились на 14%, а акции Albemarle Corp. — на 9,3%.

Несмотря на наличие около 200 000 тонн лития в текущем году, существует проблема дефицита этого ресурса, особенно в свете растущего спроса на аккумуляторы, пишут авторы.

В последние недели литий подорожал из-за ожиданий увеличения спроса на крупные аккумуляторы. Если спрос вырастет на 30% в следующем году, цены могут подняться до 150 000–200 000 юаней за тонну, отметил Ли на отраслевой конференции. В такой ситуации предложение не сможет удовлетворить краткосрочные потребности рынка, считает он.