Страны ШОС будут работать над соглашением по упрощению торговли

Министерства и ведомства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активизируют работу над проектом соглашения, направленным на упрощение процедур торговли. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, передает РИА Новости.

Делегации высказались за усиление деятельности Специальной рабочей группы ШОС по упрощению торговых процедур, следует из документа. Главы делегаций подчеркивают значимость углубления сотрудничества между государствами-членами ШОС в сфере антимонопольной политики. Это, по их словам, необходимо для создания честной и добросовестной конкурентной рыночной среды.

В минувший вторник в Национальном центре «Россия» прошло заседание совета под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Это мероприятие стало заключительным в рамках российского председательства в Совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества на период 2024-2025 годов.

Напомним, что в состав ШОС входят несколько государств. Среди них — Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.