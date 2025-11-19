Индекс Мосбиржи резко вырос на фоне сообщений об урегулировании на Украине

Индекс Мосбиржи резко вырос на фоне сообщений о возможном согласовании плана мирного урегулирования на Украине в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:23 мск, индекс Мосбиржи вырос на 3,8%, до 2660,48 пункта. Выше отметки в 2600 пунктов показатель смог подняться впервые с 10 ноября.

Несколькими часами ранее издание Politico сообщило, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе. По его данным, в Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования ситуации.

Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.