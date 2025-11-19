В России проведут эксперименты с маркировкой мясных изделий

Правительство России приняло решение о проведении экспериментов по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции при помощи системы «Честный знак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Первый этап эксперимента стартует 24 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. В его рамках будет проводиться маркировка мясных изделий, колбасы, субпродуктов и продуктов из мяса птицы, упакованных в потребительскую упаковку.

Целью эксперимента является формирование общей модели и порядка маркировки этих категорий, отработка оптимальных технологий нанесения средств идентификации на выбранные товары. Участие в тестировании добровольное и бесплатное.

Также будет проведен эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Речь идет не только о замороженных, но и свежих тушках птиц в потребительской упаковке, а также замороженной рыбе, овощах, фруктах, ягодах и грибах.