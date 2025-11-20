Страна НАТО заметно нарастила поставки вина в Россию

По итогам сентября суммарные объемы экспорта испанского вина в Россию увеличились примерно на 11 процентов в сравнении с августовским показателем. О заметном росте поставок алкоголя из страны НАТО в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За отчетный период испанские поставщики отправили на российский рынок в общей сложности 916,3 тонны вина. Для сравнения, в последний летний месяц показатель находился на уровне в 829 тонн. Таким образом, в начале осени экспорт увеличился на 87,3 тонны. Достигнутый результат оказался максимальным с октября 2024 года — тогда поставки вина из Испании составили 977 тонн в физическом выражении.

Крупнейшим европейским экспортером вина в Россию в сентябре стала Италия с показателем в 5,7 тысячи тонн. В месячном выражении эта страна нарастила поставки этого вида алкоголя в РФ примерно на 20 процентов. На второй строчке оказался Латвия с результатом в 2,4 тысячи тонн, а топ-3 замкнула Польша (1,7 тысячи тонн, прирост в 1,6 раза).

Европейские экспортеры наращивают поставки вина в Россию вопреки повышенным импортным пошлинам. Сначала власти РФ подняли ставки с 12,5 до 20, а с августа 2024-го — с 20 до 25 процентов от таможенной стоимости. После этого поставщики из ЕС стали активно наращивать отгрузки своей алкогольной продукции в Россию через Белоруссию. Та же схема обхода ограничений прослеживается в случае с пивом. Эксперты предупреждают, что европейские экспортеры продолжат пользоваться этой лазейкой, чтобы сделать поставки своей продукции в РФ дешевле.