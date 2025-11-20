Без постоянной и очень существенной, многомиллиардной поддержки Запада экономика Украины больше существовать не способна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается экономических показателей Украины, я думаю, что и говорить об этом бессмысленно. Все, естественно, на уровне искусственного поддержания некой жизнедеятельности, и это абсолютно говорит о нежизнеспособности украинской экономики, промышленности и так далее. Она может работать только на искусственных вливаниях, причем огромных сумм», – сказала она РИА Новости.

Захарова отметила, что простые обыватели в Европе уже начали понимать, что деньги, которые шли на Украину, ушли в карманы украинских политиков.