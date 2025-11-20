В Турции прокомментировали отказ от российского газа

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в беседе с РИА Новости отметил, что в среднесрочной перспективе Турция не откажется от российского газа, хотя и намерена уменьшить свою зависимость от поставщика.

В США ранее заявили, что турецкая сторона, возможно, прекратит импорт российского топлива. В МИД России ответ на эти сообщения подчеркнули, что РФ с уважением относится к позиции Турции и уверена, что Анкара будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.

Эрчин подчеркнул, что Турция, несмотря на реализацию собственных проектов по добыче и диверсификации импорта, не намерена отказываться от газа РФ.

Собеседник отметил, что Турция сокращает закупки благодаря независимости от одного поставщика и разведке собственных энергоресурсов.

Полный отказ от российских поставок в среднесрочной перспективе не обсуждается, а долгосрочные планы остаются неясными, добавил он.